Anno giudiziario, avvocati contro riforma prescrizione. A Milano contestato Davigo. Bonafede, rispetto le divergenze

Gesti plateali, come l’ingresso con le manette ai polsi a Napoli o senza toga a Messina, e azioni silenziose altrettanto forti, anche se annunciate date le polemiche di questi giorni, come i cartelli alzati e mostrati a Piercamillo Davigo prima di abbandonare l’aula a Milano. Nei distretti giudiziari, da Nord a Sud, è stata un’inaugurazione dell’Anno giudiziario caratterizzata dalle sceniche proteste degli avvocati penalisti. Proteste che in forma meno mediatica vanno avanti da mesi, con scioperi a ripetizione, contro la nuova legge sulla sospensione della prescrizione dopo il primo grado, in vigore dal primo gennaio. Sono passati così in secondo piano i numeri sciorinati e gli allarmi lanciati dai vertici giudiziari, anche se, ad esempio, sia a Roma che a Milano si è puntato l’indice sugli affari illeciti, anche con l’ombra della ‘ndrangheta in Lombardia, nella gestione del business dei rifiuti. E’ stato, tra l’altro, proprio il Procuratore generale del capoluogo lombardo Roberto Alfonso, nell’ultimo intervento prima della pensione, ad usare le parole più dure per criticare la riforma della prescrizione voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Parole che lo stesso Guardasigilli ha ascoltato nell’Aula Magna del Tribunale milanese. Per Alfonso le nuove norme presentano “rischi di incostituzionalità”, incidendo “sulla ragionevole durata del processo”. Lo stop alla prescrizione, ha detto, “non servirà sicuramente ad accelerare i tempi del processo, semmai li ritarderà ‘senza limiti’ (un messaggio simile è

arrivato anche dalla Corte d’Appello di Firenze)”, mentre il problema vero sono gli “spaventosi vuoti di organico e la mancanza di risorse che contribuiscono a determinare tempi lunghi” dei procedimenti. “Rispetto l’opinione del Procuratore generale, è evidente che, se è una proposta che ho portato avanti, dal mio punto di vista non c’è nessuna incostituzionalità”, ha chiarito Bonafede che ha ribadito, comunque, la sua disponibilità ed apertura al “confronto”, che ci sarà anche nella maggioranza su questo tema nei prossimi giorni. Lo stesso rispetto, tra l’altro, il ministro, dispiaciuto di certi aggettivi usati nei suoi confronti come “manettaro”, lo ha manifestato anche nei confronti delle “divergenze”, sempre sul fronte prescrizione, dei penalisti. A Milano, ad ogni modo, il vero obiettivo delle proteste della Camera Penale è stato l’ex pm di Mani Pulite, presidente di sezione della Cassazione e consigliere del Csm Davigo, ‘reo’ di aver rilasciato nei giorni scorsi un’intervista con affermazioni che “negano i fondamenti costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e del ruolo dell’Avvocato nel processo penale”. I penalisti avevano già chiesto che venisse sostituito con un altro consigliere e stamani, quando ha preso la parola, hanno abbandonato l’aula dopo aver mostrato cartelli con tre articoli della Costituzione. Un breve momento di tensione c’è stato quando è partito un urlo “si tolga il cappello e si vergogni” rivolto ad un legale. “Non è un gesto contro il singolo Davigo. Noi non siamo contro di lui, ma siamo a difesa dei diritti dei più deboli, degli ultimi, degli imputati e delle vittime”, ha precisato il presidente della Camera penale milanese Andrea Soliani, mentre l’ex pm nel corso della cerimonia non ha fatto alcun cenno alle polemiche e se ne è andato prima che Soliani intervenisse. A difendere Davigo ci ha pensato il presidente dell’Anm Luca Poniz, che ha definito l’azione degli avvocati una forma di “ostracismo preventivo”. Intanto, a Roma un dato è emerso su tutti: la prescrizione, ha spiegato il Presidente della Corte d’Appello Luciano Panzani, “colpisce maggiormente nei processi per cui c’è condanna in primo grado e quindi quasi uno su due in Appello”.

