Anno bisesto, anno funesto!

L’anno bisestile ha una cattiva fama già nell’antica Roma e sono fioriti su questo anno, che cade ogni 4 anni proverbi e modi di dire che l’anno in cui si aggiunge un giorno a febbraio è un anno sfortunato e portatore di tragedie e sventure, insomma anno funesto, anno funesto. Questa cattiva fama nasce che per gli antichi Romani il mese di febbraio era detto Mensis Feralis, il mese dedicato ai morti ed ai riti funebri, insomma un mese poco allegro, ed era l’ultimo mese dell’anno che nasceva a marzo con l’arrivo della primavera. A febbraio i Romani celebravano le Terminalia, dedicate a Termine, dio dei Confini, e le Equirie, gare che avevano la funzione di ricordare e simboleggiare la conclusione di un ciclo cosmico quindi, in definitiva, due simboli della morte e della fine. Alla cattiva fama che proviene dall’antichità dobbiamo anche aggiungere una giustificazione anche psicologica, perché l’anno bisestile è un anno diverso e fuori dal comune, capita infatti ogni quattro anni. E allora come essere umani eventi poco comuni incutono a noi esseri umani paura o meglio preoccupazione. Queste paure e superstizioni sull’anno bisestile sono scientificamente ingiustificate anche se in diversi anni bisestili sono avvenute delle catastrofi ed epidemie. Per citare eventi luttuosi legati agli anni bisestile basti ricordare quando il 29 febbraio del 1960 un terremoto colpì la città di Agadir, in Marocco, uccidendo un terzo della sua popolazione o nel 1976 il Friuli fu colpito da un forte terremoto. Poi chi non ricorda lo tsunami che si scatenò nell’Oceano Indiano nel 2004 e per puro caso il 2012era stato identificato con l’anno nel quale sarebbe avvenuta la fine del mondo da parte dei Maya. Ma ricordiamoci, pensando positivo i celebri nati il 29 febbraio come Papa Paolo III e Gioacchino Rossini e nel 1932 a New York, Reri Grist, il primo soprano di colore. Meno nota oggi, ma star internazionale della sua epoca. Fu la prima Consuelo nel cast originale del classico di Leonard Bernstein West Side Story nel 1957, rendendo celebre il brano Somewhere. E tra i vivi? Una curiosità. Oggi sono molti meno i nati del 29 febbraio appartenenti al mondo della cultura, molti di più gli sportivi, chissà da cosa dipende? Negli anni ordinari i nati il 29 febbraio, festeggiano il compleanno il 28 febbraio o il 1 marzo, a loro discrezione, e sembrano essere accompagnati da una buona stella nella loro vita. Ed infine una antichissima tradizione irlandese narra che le donne possano dichiarare il loro amore all’uomo amato solo il 29 febbraio e che a loro debba essere riservato un dono, soprattutto in caso di rifiuto. Come si vede non è solo anno bisesto anno funesto e triste quello che gli viene appresso.

Favria 29.02.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana le belle persone restano sempre belle, anche se passano gli anni e se sono stanche e con le rughe. La bellezza che è dentro di noi non invecchia mai e diventa con gli anni più fragile e preziosa. Le belle persone non smettono mai di brillare e illuminare il quotidiano cammino

