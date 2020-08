ANDRATE. Una turista cade nel torrente Viona, salvata da soccorso alpino

Il soccorso alpino di Ivrea (Torino) ha salvato una turista di 44 anni caduta sul greto del torrente Viona, in località Leyleva del Comune di Andrate. La donna era andata al torrente per rinfrescarsi quando è scivolata sulle rocce lisce e si è fratturata un malleolo.

Trovandosi in una zona impervia è rimasta bloccata sulla riva, dove è stata recuperata dai tecnici del soccorso alpino. Con una barella è stata poi portata a piedi fino alla prima strada utile per l’arrivo dell’ambulanza. Il personale del 118 l’ha poi trasportata all’ospedale di Ivrea, dove è stata ricoverata.

