È stato riscontrato, anche ad Andrate, un caso positivo al primo test sul Coronavirus. Si attende la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità circa l’effettiva corrispondenza al Covid-19.

Il servizio di igiene e sanità pubblica dell’ASL TO4 è in costante collegamento con l’unità di crisi regionale e sono già attive tutte le misure previste dal protocollo sanitario.

“Le persone venute a contatto con il soggetto – spiega il sindaco Enrico Bovo -, risultato positivo, sono in quarantena fino al 22 marzo. La presente per invitare inutili allarmismi in quanto non si rilevano particolari criticità sul nostro territorio.Si rinnova l’invito alla popolazione tutta a seguire scrupolosamente le raccomandazioni che gli esperti ci hanno fornito. Raccomando, in caso di necessità, di non recarsi al pronto soccorso ma di telefonare al 112 o al numero verde regionale 800 19 20 20”.

