Sabato 16 luglio alle 21 nella chiesa di San Pietro in vincoli in via della Parrocchia 1 ad Andrate è in programma il concerto “Per cembalo e organo”, in cui Andrea Banaudi propone musiche di Ascanio Mayone, Bernardo Storace e Giovanni Maria Trabaci.

Domenica 17 luglio alle 16 nella chiesa di San Genesio martire a Corio il violinista Maurizio Cadossi e l’organista Valentino Ermacora propongono il concerto “La sonata per violino e basso continuo tra Seicento e Settecento”, con brani di Giuseppe Colombi, Girolamo Niccolò Laurenti, Michelangelo Rossi, Giuseppe Torelli, Giovanni Maria Trabaci, Giovanni Battista Vitali, Tommaso Antonio Vitali, Antonio Vivaldi e Arcangelo Corelli.

Ai luoghi in cui si tengono i concerti di Organalia il pubblico può accedere trenta minuti prima dell’inizio, con offerta libera. Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito Internet www.organalia.eu, scrivere a info@organalia.org o chiamare in orario d’ufficio il numero telefonico 011-2075580.

