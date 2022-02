Il Nordic Walking, in italiano spesso chiamato “Camminata Nordica” è un particolare tipo di camminata in cui le braccia spingono in opposizione rispetto ai piedi delle stecche (vagamente simili a quelle da sci).

Viene considerato un allenamento completo in quanto, secondo numerosi studi, interesserebbe circa il dei 90% dei muscoli del corpo.

Questo sport nasce inizialmente come allenamento estivo dei fondisti, in quanto permetteva a questi atleti di simulare la tipica sciata di fondo anche quando le condizioni non lo permettono, ad esempio in assenza di neve.

Ufficialmente la sua creazione viene datata intorno al 1997, ad [...]