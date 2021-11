Andiesse dosman vàl dondona!

Un conoscente mi ha così salutato prima di accomiatarsi. La frase mi ha incuriosito perché una volta mio papà aveva salutato un parente che partiva dicendo “dosman!”, con il significato di dolcemente, piano piano. L’aggettivo dosman è omofono, parola greca che vuole dire che ha suono uguale, deriva dalla parola francese doucement, a sua volta dai lemma latini dulci e mente, dolcemente. Incamminarsi dolcemente incamminarsi, andiesse dal lemma piemontese andié o andè, che deriva dal latino ambitare, andare intorno, poi latino volgare andicare, da qui l’antico francese hanter, visitare, successivamente derivano il francese aller, spagnolo e provenzale anar, catalano e galiziano amblàr fino al romeno umbla. Non verrò a tediarvi per non essere tacciato di dosnant, dozzinante, chi paga la pigione, antica modalità di pagare i tributi nel Medioevo, dal latino duodicinam, dozzina, tasse calcolate sul sistema duodecimale, pagata su un dodicesimo, applicata al vino e all’avena. Tale tassa veniva detta in provenzale dozen, in antico francese douzaine, tassa dei dodici denari su vendita dei vini. E sì, le parole sono una fonte di significati, una vera sorgente, meglio un doss o adoss, una sorgente, dal latino volgare aqui ducium, che assorbe l’acqua, l’acquedotto! Finendo la frase dell’inizio la vàl dondona o dondon, è una regione immaginaria, che significa luoghi lontani. Perché dondonè in piemontese significa girovagare senza metà anche se in piemontese si dice dond, voce onomatopeica, per indicare luogo abitato da persone semplicii dove potrei andare a nascondermi. Meglio, antifurè, nascondermi, dal latino furare, rubare sotto gli occhi, pare di origine ebraica. Per anficè, illudermi della burla, dal francese en ficher, farsi burla a sua volta dal latino volgare figicare, agganciare, qui riferito alla pazienza che vi ho rubato nel leggermi.

Buona vita,

Favria, 7.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana l’invidia si alimenta tra gli esseri viventi e si paca alla morte. Felice domenica.

