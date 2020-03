Andiamo a donare

Appello Fidas: donare il sangue si può! Uscire di casa per donare è permesso, purché si stia bene: lo stabilisce una circolare del ministero della Salute. E allora cosa aspetti, fai la cosa giusta vieni a donare per fare bene del bene!

Rivarolo c.se GIOVEDI’ 19 APRILE, VENERDI 27, Vicolo Castello 2, Centro Sociale 1 piano

Ozegna, LUNEDI’ 23 APRILE, Via Boarelli 4 Asilo infantile

Varisella, MERCOLEDI’ 18 APRILE Via don Cabodi 4, Municipio piano terra

Per prenotare donazione avvisate il Vostro Presidente che si metterà in contatto con Presidente del Gruppo che dona per avvisare

NB viene sospesa la donazione differita e se idoneo si dona subito.

In questa emergenza Nazionale c’è bisogno di sangue, anche il Tuo contributo può essere indispensabile.

Favria 17.03.2020 Giorgio Cortese

Siamo come siamo. Con la speranza nel cuore viaggiamo. In questo viaggio chiamato “vita”, senza arrenderci mai.

