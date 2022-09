“Andata e ritorno”, da Trino Vercellese alla Juventus: la mostra di Dolcetti. Nell’ambito della recente festa patronale, Palazzo Paleologo ha ospitato la mostra personale di Aldo Dolcetti. Bresciano di origine e arrivato a Trino piccolissimo, Dolcetti ha giocato in due squadre di calcio locali (prima l’Orsa e poi l’AC Trino) fino all’età di circa 13 anni, per poi approdare alla Juventus da dove ha spiccato il volo per una carriera in serie A e B – tra cui Pisa, Cesena e Avellino – e poi proseguire come allenatore con esperienze internazionali.