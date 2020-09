Andare in brodo di giuggiole

Quando una persona è evidentemente felice o soddisfatta delle sue azioni si dice che è andata in brodo di giuggiole. Ma che cos’è il brodo di giuggiole? Il giuggiolo è un albero da frutto che produce delle piccole drupe, appunto le giuggiole, buone da mangiare, in alcune parti d’Italia si indicano con un nome diverso, e viene ricavato questi frutti facendo essiccare le giuggiole, che si chiama “brodo di giuggiole” ed è molto apprezzato per il suo sapore: ciò che la persona sta facendo si eguaglia così al piacere di bere questo liquore.

Favria, 13.09.2020

Alcune piccole quotidiane azioni sembrano impossibili, finché non vengono fatte.

