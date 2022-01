Armi nascoste e pronte da usare per commettere estorsioni, per trafficare droga o per «fronteggiare qualsiasi tipo di minaccia proveniente dall’esterno del sodalizio». Pistole e fucili calibro 12, Kalashnikov.

La ‘ndrangheta e il Canavese di nuovo protagoniste nell’ordinanza del gip di Milano, che ieri è stata notificata dalla Guardia di Finanza a 13 arrestati in Piemonte, Lombardia e Lazio.

Tra gli arrestati ci sono anche due canavesani: Franco Violi di Volpiano e Gianluca Infede di San Maurizio Canavese.

La lunga e complessa inchiesta è della Dda di Milano. Tra i principali indagati ci sono esponenti della famiglia [...]