Tutto pronto per “Incanto Summer Festival. Si terrà all’Auditorium Officine H sabato 1° e domenica 2 ottobre. Vera novità di quest’anno la presenza di Roby Facchinetti, leader dei Pooh.

Nella prima serata si esibiranno con lui 18 artisti, nella seconda 15 “talent” che lo omaggeranno cantando ognuno un suo successo.

Sul palco è previsto l’arrivo di super comici (Claudio Batta da Zelig e Max Pieriboni da Colorado) ma anche di grandi musicisti e del Maestro Roberto Izzo. E poi un’orchestra sinfonica dal vivo e il famoso gruppo GnuQuartet, gli Stars Pop Rock Celebration con un tributo ai Queen, i Sunshine Gospel Choir con la soprano Rosanna Russo, il tenore di fama internazionale Francesco Malapena. A condurre le due serate Savino Zaba e Carlotta Savorelli. L’ingresso è gratuito ma necessita di prenotazione al sito www.incantosummerfestival.it/biglietteria

Tra i “talent” anche Marilena De Mauro, 31 anni, di Tonengo di Mazzè, bibliotecaria e addetta museale. Ha iniziato a cantare da bambina, inventando canzoni e balletti. Le migliori performance le faceva di nascosto: si chiudeva in bagno e cantava a squarciagola. Nella sua famiglia sono tutti appassionati di musica ed è stato proprio il padre a spingerla a frequentare la scuola di canto. Ad oggi sono 17 anni che studia. Ha partecipato alle selezioni del festival di Castrocaro, alle finali del festival di Saint Vincent, alle finali del concorso Senza Etichetta di Mogol, alla finale de La vela d’oro in Sicilia. Ha sempre cercato di migliorarsi e dato importanza allo studio, partecipando a molte masterclass musicali e teatrali. Si ispira a Celine Dion, Whitney Houston, Mina ed Elisa. Sogna di trasferirsi a Roma e in tre parole si definisce determinata, positiva e altruista.

E poi c’è Federico Aimonino, 41 anni, di Noasca. Ha studiato canto e fatto diversi concorsi canori sia a livello locale sia a livello Nazionale.. Dal festival di Saint Vincent a “Sognando Sanremo”, passando da “Raccomandati a “Star Accademy, a “X Factor” e a “Una voce per Sanremo”. Tra gli artisti musicali: preferiti Negramaro, Mina, Mia Martini. Il suo motto è canta finchè hai voce e forza per farlo. In tre parole si definisce curioso, bizzarro, generoso!

Con loro, in elenco, anche Gaia Gemmellaro di Nicolosi (Catania), classe 2001; Maurizio Pallotta, Castel di Sangro, classe 1991; Daniela Pisciotta, Bologna, classe 1982; Alessandra Procacci, Roma, Classe 1990; Sebastiano Mocci, Carloforte, classe 1979; Jessica Grande, Torino, classe 1996; Christian Sciascia, Caltagirone, classe 1992; Angela Semerano, Ostuni, classe 1993; Giulia Icone, Biella, classe 2005; Massimiliano Petonilli, Civitavecchia, classe 1973; Luca Di Stefano, Catania, classe 2000; Aurora Pacia, Gela, classe 2000; Noemi Mariani, Gela, classe 2000.

Il Festival

Nasce nel 2013 da un’idea di Mauro Cignetti e altri 10 collaboratori. Obiettivo: unire cultura e spensierata voglia di intrattenimento. In origine denominata Cantacrotte è fin da subito un successo fatto di spettacolo con esibizioni di artisti locali, cabarettisti e musicisti famosi.

Segue l’incontro tra Mauro Cignetti, e il leader dei New Trolls, Vittorio De Scalzi. Decidono di creare un festival per giovani emergenti, basato sul talento puro e, regola imprescendibile, musica rigorosamente dal vivo. Vittorio, diventa il direttore artistico della Kermesse.

Nel 2016 la sede dell’evento venne spostata ad Ivrea. Nel 2017 l’iniziativavalica i confini regionali e in tanti si interessarono all’evento, come a un format all’altezza di kermesse con budget di tutt’altro spessore. Inizia la collaborazione con la Sanremo Promotion che porta l’orchestra sinfonica di Sanremo a impreziosire le performance degli Artisti.

Sarebbe stato proprio Vittorio De Scalzi, scomparso nel luglio scorso ad aver voluto voluto Roby Facchinetti alla direzione artistica, quale suo successore.

Regola imprescindibile del Festival è la musica dal vivo che, raggiunge il suo massimo splendore nell’edizione 2018, voluta e denominata da quel momento dalla Sanremo Promotions: Incanto Summer Festival.

L’ultimo Festival porta la data del 2019 poiché a seguito dello stop forzato per la Pandemia, gli spettacoli 2020 e 2021 non hanno avuto luogo.

