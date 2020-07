Anche noi abbiamo le ali!

Una di questa mattine mi sono chiesto da quanto tempo cammino lungo quella strada quotidiana che chiamo Vita. E purtroppo non lo ricordo più. Vedo introno a me sfacelo, cafoneria, grettezza, toni urlati e privi di gentilezza. In televisione i politici di turno parlano e parlano tutto in maniera inconcludente. Sono stato in un ufficio per una pratica e la signora che mi parlava con una gelida cortesia mi snocciolava solo termini inglesi, agremement, endorsement, target, asset! Ne sono uscito frastornato ma poi mi sono detto che per accendere una luce nel buio intorno non devo mettermi a gridare contro il buio ma accendere una luce che è dentro di me. Ma ecco qualcosa brilla dentro di me, sono le ali dell’entusiasmo che avevo perso. Nella vita quotidiana siamo tutti un poco come Icaro. Ma al contrario e a differenza della mitologica figura che precipita per essersi innalzata con superbia verso il sole, oggi ci salveremo se abbiamo la capacità di risollevarci dallo sfacelo che ci circonda e che abbiamo anche noi contribuito a crearlo. Nella vita volare senza ali è possibile anzi adesso è indispensabile. Ricordiamoci sempre che sappiamo volare!

Favria, 27.07.2020 Giorgio Cortese

La vita mi offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani.

Commenti