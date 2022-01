SAN SEBASTIANO DA PO. La tecnologia dei droni, non popolare solo più fra pochi esperti, inizia ad entrare nella pubblica amministrazione. Infatti, lo scorso 22 dicembre, la giunta comunale di San Sebastiano da Po, guidata dal sindaco Beppe Bava, ha deliberato l’acquisto di un drone.

Il dispositivo, costato 500 euro, servirà “per facilitare l’operato sia della Protezione Civile, specialmente durante le calamità naturali, che della Polizia Locale e non solo in veste di operatori di Protezione Civile ma anche come Polizia Stradale, Polizia edilizia, Pubblica Sicurezza e per il contrasto all’abbandono incontrollato di rifiuti”, come si [...]