IVREA. Anche il Botta aderisce al “Progetto Violetta”

Il liceo Botta ha aderito al “Progetto Violetta” per le scuole superiori negli a.s. 2018/19 e 2019/20. Nell’anno scolastico 2018/2019 è stata realizzata la prima parte del progetto formativo, il tema trattato è stato quello della violenza domestica e la formazione è stata rivolta agli studenti del quarto anno. In questo primo modulo l’obiettivo è stato quello di favorire una prevenzione secondaria del fenomeno, attraverso la sensibilizzazione degli studenti e il loro coinvolgimento attivo nello sviluppo di idee/progetti di prevenzione di atti riferibili alla violenza sulle donne. Sono stati incontrati 690 studenti: di questi 225 hanno effettuato una formazione aggiuntiva e circa 190 hanno partecipato al progetto con la realizzazione di 25 progetti divulgativi sul tema in oggetto.

Nel corso dell’anno 2019/2020 sono stati formati dei peer educators individuati tra gli studenti che hanno completato il percorso degli anni precedenti (realizzazione dei progetti divulgativi) con la finalità di sensibilizzare a loro volta i compagni delle classi inferiori.

L’emergenza sanitaria ha impedito a “Violetta la forza delle donne” di organizzare il consueto appuntamento al Teatro Civico “Giuseppe Giacosa” in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per presentare il terzo anno di attività del Progetto.

