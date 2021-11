La fibra di Open Fiber arriva a Nibbiola, San Pietro Mosezzo e Pella, in provincia di Novara, Masera in provincia di Verbania-Cusio-Ossola e a Livorno Ferraris, nel Vercellese. Dopo le grandi città, dunque, anche gli abitanti degli altri Comuni potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare a una velocità mai raggiunta prima utilizzando la rete in fibra ottica che entrerà nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici.

A Nibbiola, San Pietro Mosezzo e Pella l’azienda ha realizzato una nuova rete estesa per circa 40 chilometri, che in totale vede [...]