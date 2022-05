La Pubblica Assistenza Anpas Ivrea Soccorso si mobilita per la giornata nazionale sull’uso del defibrillatore.

Il 14 maggio infatti si svolgerà in tutta Italia la manifestazione promossa da Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Defibrillation Day, giornata nazionale per sensibilizzare alla defibrillazione precoce con prove pratiche dimostrative nelle strade e nelle piazze italiane.

Ivrea Soccorso, per l’occasione, installerà un punto informativo in Piazza Ottinetti a Ivrea per avvicinare tutta la popolazione canavesana all’uso del defibrillatore (Dae), facendo comprendere l’estrema semplicità del suo utilizzo.

Istruttori e volontari dell’Associazione, che da quarant’anni opera sul territorio eporediese, saranno a disposizione della cittadinanza dalle 9 del mattino fino alle 18, sia per offrire lezioni dimostrative sia per aiutare i partecipanti a provare operativamente le principali sequenze nell’utilizzo del defibrillatore.

Il Defibrillation Day è un’iniziativa nata dalla collaborazione di Anpas, con l’associazione Progetto Vita-Odv e con Irc Comunità-Aps. Lo scopo è quello di promuovere l’utilizzo del defibrillatore anche tra coloro che non hanno seguito un corso specifico; con un minimo di conoscenza di base, infatti, chiunque può usare un defibrillatore, e magari salvare una vita, seguendo con competenza le indicazioni degli operatori del numero unico di emergenza 112.

«Ivrea Soccorso crede profondamente nella diffusione della cultura del primo soccorso – commenta il presidente Lino Cortesi – I nostri volontari hanno tutti una formazione specifica per intervenire in emergenza e proprio in questi mesi presso la sede dell’Associazione stiamo tenendo un corso per abilitare nuovi soccorritori. Una manifestazione come questa – prosegue Cortesi – rappresenta un’occasione unica per promuovere la conoscenza diffusa del defibrillatore; e per coloro che saranno interessati ad approfondire il tema, presso il nostro punto informativo sarà possibile anche iscriversi ai corsi per Operatore Dae che la nostra Associazione, attraverso Anpas, tiene regolarmente sia per i singoli cittadini che per le aziende».

Ivrea Soccorso è un’associazione di volontariato nata nel 1982. Opera in Canavese nel campo del soccorso in emergenza e dei trasporti di tipo socio sanitario. A oggi coinvolge 62 volontari attivi, di cui 29 donne, e sei dipendenti. Ogni anno Ivrea Soccorso effettua più di 3mila servizi; si tratta di trasporti di emergenza 118, servizi ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite e terapie e interventi di protezione civile con una percorrenza di 142mila chilometri.

• L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.425 volontari (di cui 4.062 donne), 5.753 soci, 640 dipendenti, di cui 71 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 226 automezzi per il trasporto disabili, 261 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 534.170 servizi con una percorrenza complessiva di 17.942.379 chilometri.

Commenti