Blitz degli uomini della Guardia di Finanza di Chivasso al Comando del Capitano Dario Gattiglio. Ieri, nell’ora dell’aperitivo, sono stati beccati due furbetti del reddito di cittadinanza che lavoravano in nero in un bar della centralissima via Torino e in una trattoria. Uno dei due presta servizio come “nonno vigile” per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Castello.

Ai due lavoratori sarà richiesto indietro il reddito fino ad ora percepito. A svolgere prestazioni di lavoro in nero durante il periodo di ricezione del Reddito di cittadinanza si rischia la reclusione da 2 a 6 anni. I due saranno inoltre chiamati dall’Inps a restituire tutte le somme indebitamente percepite.

I titolari delle due attività rischiano sanzioni da 2 a 50 mila euro circa.

La notizia è destinata, manco a dirlo, a scatenare sfraceli in una città in piena campagna elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione comunale considerando che il “reddito di cittadinanza” è stato ed è uno dei cavalli di battaglia di una parte politica e non dell’altra.

Inutile evidenziare poi la particolare vivacità, nelle ultime settimane, delle forze dell’ordine, dalla Guardia di Finanza, passando dalla Dia e dai carabinieri.

