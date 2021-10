In provincia di Torino altri 5 Comuni sono stati ammessi al finanziamento regionale per la costituzione dei Distretti del Commercio: salgono così a 29 i municipi finanziati sul territorio, per un totale di 575.377 euro. Si sono infatti aggiunti Chivasso, Rivoli, Avigliana, Romano Canavese e Orbassano.

Restano fuori 6 enti (Almese, Unione Montana Alta Valle di Susa, Grugliasco, Susa, Unione Montana Alpi Graie, Nichelino), che saranno finanziati nel 2022.

Complessivamente in Piemonte questo tipo di sostegni è arrivato ad ammontare a oltre 1,2 milioni.

Con questa somma saranno finanziati 77 Comuni, di cui 62 già nel 2021. “La Regione – sottolineano il governatore Alberto Cirio e l’assessore al Commercio Vittoria Poggio – non solo ha mantenuto l’impegno di finanziare tutte le comunità che avevano chiesto di accedere ai fondi, ma ha addirittura anticipato i tempi, sostenendo economicamente una parte di queste già nel 2021 per poi completare l’assegnazione a tutti gli altri entro il 2022.”

I Comuni o Unioni del torinese già finanziati sono, oltre a Torino: Ivrea, Rivarolo Canavese, Bussoleno, Alpignano, San Benigno Canavese, Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Pianezza, Cavour, Riva Presso Chieri, Unione Comuni Ciriacese e Basso Canavese, Settimo Torinese, Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Castellamonte, Collegno, Pinerolo, Condove, Cavagnolo, Cuorgnè, Pavone Canavese, Venaria Reale.