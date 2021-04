Anagrafe Nazionale Antifascista: la città di Ivrea non si iscrive? Iscriviamoci noi!

Buongiorno, il giorno 7 aprile u.s., il Consiglio Comunale ha bocciato la mozione del PD che proponeva l’iscrizione della città di Ivrea all’Anagrafe Nazionale Antifascista e la conseguente sottoscrizione della Carta di Stazzema.

Questa bocciatura ci indigna profondamente.

Ci indigna prendere atto che, in un periodo storico in cui assistiamo al riaffacciarsi di parole, gesti e ideologie di intolleranza e discriminazione, la proposta di riaffermare e rivendicare i valori fondanti della nostra Costituzione, quei valori antifascisti su cui abbiamo basato il nostro vivere civile e il nostro appartenere ad una stessa comunità e che ogni anno ricordiamo con la festa del 25 aprile, siano stati considerati dal sindaco e dalla maggioranza del consiglio comunale, un “atto strumentale e ideologico” non degno di essere approvato.

Ci indigna vedere così rinnegata la tradizione antifascista della Città di Ivrea.

Questo è un fatto gravissimo a cui crediamo debba seguire una risposta forte e diffusa che, proprio in prossimità del 25 aprile, faccia sentire la voce di tutti coloro che continuano a considerare la democrazia e i valori costituzionali un patrimonio da curare e proteggere e da non dare mai per scontato.

Proponiamo a tutti voi di iscrivervi come privati, come associazioni, come organizzazioni politiche o sindacali all’Anagrafe Antifascista e di pubblicizzare la vostra iscrizione nei modi che riterrete i più consoni, utilizzando tutti l’hashtag #iofirmoantifascista.

L’iscrizione all’Anagrafe Antifascista di tante persone e associazioni sarà un segnale forte di dissenso nei confronti di questa decisione vergognosa presa da un’amministrazione comunale che dovrebbe invece fondarsi su quei valori indiscutibili sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. E’ possibile iscriversi all’anagrafe sul sito www.anagrafeantifascista.it

Vi preghiamo di segnalarci la vostra iscrizione all’anagrafe e la vostra adesione a questa campagna di protesta, inviando una mail a laboratorio.civico.ivrea@gmail.com In questo modo potremo raccogliere le firme degli aderenti man mano che si iscriveranno.

Grazie per la vostra attenzione e buona giornata

Per Laboratorio Civico Ivrea, Erna Restivo

