IVREA. Termineranno a marzo del prossimo anno i lavori di riqualificazione energetica dei condomìni di edilizia sociale di viale Friuli, realizzati con gli incentivi del superbonus 110%. Il cantiere ha preso il via lo scorso mese di aprile e prevede la realizzazione del cappotto termico in facciata, l’installazione pannelli fotovoltaici e di una nuova centrale termica con sistema di riscaldamento centralizzato ibrido a pompa di calore, lavori di rafforzamento delle strutture in funzione antisismica, la sostituzione di tutti gli infissi e i portoncini di ingresso e l’installazione di ascensori esterni e montascale che renderanno i 42 alloggi del complesso totalmente accessibili anche per le persone con disabilità. Il totale delle opere ammonta a 5milioni di euro e, grazie alla cessione del credito, non è previsto alcun costo a carico di Atc e delle famiglie.

L’altra mattina alcuni amministratori pubblici non si son fatti scappare l’occasione per una bella “passerella” nel cantiere insieme ai direttori dei lavori dell’impresa Mieci del gruppo Renovit. Al sopralluogo erano presenti il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale Emilio Bolla, la vicesindaca Elisabetta Piccoli e l’assessore alle Politiche Sociali Giorgia Povolo, insieme al parlamentare Alessandro Giglio Vigna, in visita sul territorio eporediese.

E poi giù con un bel comunicato stampa pieno zeppa di demagogia…. Della serie: “Quanto siamo bravi e belli…”. D’altro canto mancano poco meno di otto mesi alle elezioni amministrative….

«Questa riqualificazione si inserisce in un processo di trasformazione in corso nel quartiere di San Giovanni – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Giorgia Povolo – e testimonia la grande attenzione di questa amministrazione verso le zone periferiche. I lavori sulle abitazioni oggetto di intervento con il superbonus 110 si sono concentrati in particolare sulla riqualificazione energetica, che consentirà alle famiglie di avere un risparmio concreto in bolletta, e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Una splendida notizia perché ci consentirà di aiutare le tante persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini che già abitano in questi alloggi o a cui verrà assegnata una casa in questo quartiere in futuro. Grazie all’installazione degli ascensori, infatti, si amplia l’offerta di alloggi accessibili che la Città può destinare a coloro che sono in graduatoria».

«Stiamo collaborando con Atc costantemente, mettendo in campo le rispettive forze ed intercettando tutte le possibilità che ci consentono di attrarre risorse economiche sul territorio – aggiunge la vicesindaco e assessore al Patrimonio Elisabetta Piccoli– al fine di perseguire un importante obiettivo comune, la riqualificazione del patrimonio immobiliare di edilizia popolare della Città di Ivrea, così da migliorare il benessere abitativo degli abitanti. L’intervento sul quartiere di San Giovanni attinge le risorse dal 110 con il duplice vantaggio di riqualificare gli edifici sia strutturalmente che apportando migliorie volte ad aumentare l’efficientamento energetico, che darà l’opportunità concreta a diverse famiglie di poter abitare in un luogo più sicuro, meno energivoro e sicuramente più bello in tempi brevi, data la chiusura imminente dei lavori. Un ringraziamento va al presidente di Atc e a tutti i tecnici che, in mezzo a mille difficoltà dettate dalla mancanza di materia prima e dai rincari, hanno portato avanti velocemente e con ambizione questo progetto».

«Questo è l’esempio di come, grazie agli incentivi fiscali del superbonus, Atc abbia potuto avviare un processo di rigenerazione urbana del patrimonio di edilizia sociale che, con le sole risorse normalmente a bilancio per le manutenzioni, non sarebbe mai stato possibile – conclude il presidente di Atc, Emilio Bolla -. È in corso una importante stagione di cantieri, sono 37 soltanto quelli con il superbonus in tutta la città metropolitana torinese, cui molti altri si aggiungeranno con l’arrivo dei fondi legati al Pnrr, che ci dà l’opportunità di contrastare il degrado e di ridurre i consumi energetici degli edifici fino al 50%. Un risparmio importantissimo se pensiamo che le spese per il riscaldamento oggi rappresentano la voce più importante sulla bolletta delle nostre famiglie, incidendo fino al 75% del totale».

La mattinata è stata anche l’occasione per annunciare la partenza dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile di proprietà comunale di corso Nigra 94 che prevedono il rifacimento della copertura del tetto, il ripristino dei cornicioni, il ripristino e la ritinteggiatura delle facciate e la sostituzione dei serramenti esterni per un importo lavori di 137mila euro.

Commenti