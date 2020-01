Amici donatori!

Questa mail è per i donatori che hanno raggiunto il limite d’età. Per il donatore si chiude una fase della vita, e “l’ultima volta” rappresenta un momento simbolico nel quale probabilmente pensa: non sono più quello di un tempo! A te, donatore che per tanti anni hai arrotolato la manica con generosità e costanza, nonostante premi e benemerenze non sono mai riuscito fino in fondo ad esprimere la riconoscenza che meriti. Non devi però sentirti “escluso”: non farti donare significa prima di tutto proteggere la tua salute, il bene più prezioso. Ma Ti devo ricordare che un donatore non smette mai di esserlo. Puoi ancora donare tanto alla nostra Associazione, il Tuo Tempo, la Tua esperienza, il Tuo Amore per le donazioni di sangue e plasma. Parlane, racconta, coinvolgi, fai innamorare di questo gesto le nuove generazioni. Chi meglio di te può farlo, con una vita intera di donazioni alle spalle? Caro amico donatore, per ogni donatore che va uno nuovo ne arriva: è così che è fatta la vita e Tu puoi fare la differenza anche in questo. Abbiamo bisogno di te sempre, oggi come ieri. Per favore fate passa parole per invitare più che potete……Grazie!

Ps se volete contattatemi abbiamo bisogno anche di Voi.

Favria, 2.1.2020 Giorgio Cortese

Tutto ciò che non viene donato va perduto. Vieni donare a Favria mercoledì 8 gennaio, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te e grazie se fai passa parola.

