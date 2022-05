Amici

Ogni giorno conto la mia età dagli amici, non dagli anni. Conto la mia vita con i sorrisi, non con le lacrime. Una grande amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili, il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi. L’amicizia senza interesse è una delle cose più rare e belle della vita e quando un amico chiede non esiste la parola domani.

Favria, 6.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Aprile fa il fiore e, Maggio gli dà il colore. Felice venerdì.

