Si può votare per Deddy con telefono o con la App Mediaset.

Il regolamento per votare Deddy questa sera, sabato 15 maggio, su Canale 5, in onda in diretta dalle 21,15 circa all’1,30, è stato pubblicato sugli organi

La finale consiste nella gara tra i finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide suddivise in diverse manches.

Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Nella manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si esibiranno in una serie di sfide. Queste saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore del programma.

I codici assegnati ai 5 finalisti verranno di volta in volta comunicati dalla padrona di casa, Maria de Filippi, prima di ogni singola sfida. E quindi solo durante la diretta della finale di Amici 20 scopriremo quali sono i codici di televoto assegnati ai 5 finalisti (quattro uomini e una donna, tre cantanti e due ballerini): oltre a Deddy, gli altri finalisti saranno Aka7even, Sangiovanni, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile.

All’utente saranno addebitati solo i voti validi espressi tramite:

sito web ufficiale di Witty TV www.wittytv.it

l’app ufficiale di Mediaset Play accedendo alla sezione dedicata

smart tv abilitata (troverai l’elenco delle tv abilitate sul sito www.mediasetplay.mediaset.it/info/mediaset-play-su-tv.

sms con Tim, Vodafone, Wind3, Poste Mobile, Iliad, Coop e Ho: inviare un messaggio al numero 477.000.1 con il codice dell’allievo o il suo nome. Il costo massimo per SMS è 0,1613 € (iva inclusa) a seconda dell’operatore.

Al vincitore andrà un premio di 150mila euro. Ci sarà il premio di categoria di 50mila euro, sia per il canto sia per il ballo. Il premio TIM votato dal pubblico durante il Serale del valore di 30mila euro, in più un altro premio TIM assegnato dai giornalisti in studio di 50mila euro. E ancora un premio per il miglior Testo del valore di 20mila euro. Ci saranno anche i premi Marlù e premio delle radio per uno dei tre cantanti finalisti.

