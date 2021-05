Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Amichevole o amicale.

Se chiedo aiuto, sono sempre ottimista, posso ricevere due risposte, una amichevole, una amicale. Entrambe possono essere calde, cordiali, affabili, ma non sono affatto la stessa cosa. Amicale molte volte viene indicato, nei dizionari, come sinonimo di amichevole. Noto che il suffisso evole si trova in piacevole, biasimevole, onorevole, compassionevole. E mi appare, per così dire, più dinamico, descrive partendo da un verbo o da un nome un’attitudine, o spesso un’azione, agita o subita. Una cosa piacevole dà piacere, una cosa onorevole è da onorare, il compassionevole è volto e intento alla compassione. Quindi l’aiuto amichevole è dato da chi si comporta da amico. Invece il suffisso ale, lo trovo neutro, e noto simili sfumature come personale, finale, attuale, patrimoniale. Sono parole pulite che mi fanno pensare alla parola amicale descrive un concetto ancora più stretto e più strettamente vincolata al concetto di amico, e indica una qualità più intima e solida. Insomma, se l’amichevole si comporta da amico, l’amicale è amico, e c’è una bella differenza. Con molti di Voi ho una conoscenza amichevole che è essere gradevole ma in fondo completamente disinteressati, con alcuni di Voi ho una conoscenza amicale, molto più stretta. Ritengo che l’amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili, il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi. Dopo aver letto questo breve testo, dite amico ed entrate nel mio animo perché l’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’ altra : “Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unico!”

Favria, 16.05.2021 Giorgio Cortese

Sono le nostre quotidiane scelte che mostrano ciò che siamo veramente, molto più delle nostre umane capacità.

