Amazon: “Siamo diventati un bersaglio”.

Riportiamo di seguito la posizione diffusa da Amazon in merito alle manifestazioni di protesta organizzate dalla Mascherine Tricolori nella giornata odierna fuori dai centri logistici dell’azienda:

Amazon riceve critiche su diverse tematiche. Siamo diventati un bersaglio di diverse organizzazioni in cerca di visibilità per le loro [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti