Amazon punta sull’inclusività e inserisce persone sorde presso il centro di distribuzione di Torrazza Piemonte.

Il progetto è stato illustrato dall’azienda ai rappresentanti della sezione regionale dell’Ente Nazione Sordi, alle istituzioni e ai media locali.

Il programma, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, conta già l’inserimento di 40 persone in tutta Italia, di cui 6 presso il centro di Torrazza Piemonte.

Ogni lavoratore può avvalersi di tablet per usufruire di un servizio di traduzione simultanea in lingua dei segni, disponibile in qualunque momento durante l’orario di lavoro.

I dipendenti sono stati poi muniti di dispositivi connessi direttamente al sistema di allarme che vibrano in caso di segnalazione di evacuazione. Per favorire la massima interazione e integrazione Amazon ha organizzato anche corsi di Lingua Internazionale dei Segni.

“Sono davvero molto orgoglioso che questa importante iniziativa di inclusione sia iniziata in Italia dai nostri centri di distribuzione. Crediamo che la diversità in tutte le sue molteplici sfaccettature sia un valore aggiunto e una ricchezza da cui trarre nuovi spunti e idee. Questo nuovo bellissimo viaggio intrapreso insieme all’Ente Nazionale Sordi ci ha insegnato e ci continua ad insegnare moltissimo” spiega Lorenzo Barbo, responsabile di Amazon Logistica Italia.

“Siamo orgogliosi di aver avviato questo progetto nel centro di distribuzione di Torrazza Piemonte, e di essere stati tra i primi in Italia. Siamo sicuri che questo sia solo il punto di partenza di un progetto che si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi” afferma Matteo Conti, responsabile del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte.

Commenti