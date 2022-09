Negli ultimi tre anni Amazon ha investito più di 400 milioni di euro nello sviluppo di nuove tecnologie nei suoi centri di distribuzione. Dietro a questo investimento c’è il team europeo di “Advanced Technology”, creato nel 2019 e che ha sede all’European Innovation Lab di Amazon a Vercelli, dove il colosso ha aperto, nel 2017, il centro di distribuzione MXP3.

Il team – informa la società. in una nota – è stato responsabile dell’introduzione di più di 550 nuove tecnologie nei centri di distribuzione Amazon in Europa: tra queste, l'”Item sorter”, un sistema di smistamento completamente automatizzato che riduce l’affaticamento muscolare del lavoratore, il “Pallet mover”, un braccio robotico di grandi dimensioni che elimina la necessità di utilizzare carrelli elevatori per trasportare i pallet. O ancora il “Tote retriever”, una macchina che solleva i tote e li posiziona automaticamente sui nastri trasportatori, e i Veicoli a Guida Autonoma, robot che si muovono all’interno del sito trasportando gli oggetti per le persone.

“Nel corso della sua storia – dichiara Stefano La Rovere, direttore Worldwide Robotics Advanced Technology -, Amazon ha investito in innovazione per supportare i dipendenti, migliorando la sicurezza sul lavoro. Tecnologie all’avanguardia che verranno implementate nei prossimi anni”.

