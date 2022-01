Amazon, “Davvero si vuol far credere che il sito di Torrazza sia solo un deposito?”. Arriva il “no” alla “webtax” per difendere il piccolo commercio. Ieri, in Consiglio regionale, s’è discusso dell’aumento dell’imposta sulle attività produttive ad Amazon, richiesto dalle opposizioni.

Se ne è discusso, ma invano: la maggioranza ha bocciato la proposta di disegno di legge per iniziare almeno l’imposta regionale sulle attività produttive.