Amazon, Bennet e Decathlon cercano personale: decine le posizioni aperte

Riparte, dopo l’emergenza Covid, il mondo del lavoro e le grandi aziende tornano a cercare personale. Parliamo di colossi come Amazon e Decathlon che, per i loro insediamenti hanno scelto il nostro territorio, con poli a Torrazza Piemonte (Amazon) e Brandizzo (Amazon e Decathlon). Ma anche centri commerciali come il Bennet che sta cercando personale in molti punti vendita.

Amazon

La celebre azienda di commercio elettronico statunitense, offre diverse opportunità di lavoro a Torino e provincia

Le ricerche di personale sono rivolte ad entrambi i sessi.

In questo periodo sono disponibili posizioni aperte per le sedi di Torino e Torrazza Piemonte.

Si cercano operatori di magazzino per il polo di Torrazza Piemonte, ma anche apprendisti, responsabili di produzione, manutentori elettrici, supervisori di manutenzione e business partner.

Le posizioni aperte sono consultabili sul sito internet dell’azienda www.amazon.jobs, ma le selezioni dei candidati vengono effettuate da agenzie per il lavoro partner di Amazon.

Decathlon

L’azienda francese specializzata a livello mondiale in articoli sportivi, seleziona personale per le sue sedi di Torino e provincia.

È possibile candidarsi per le singole posizioni aperte oppure inviare il proprio curriculum vitae come autocandidatura tutto l’anno

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Queste le posizioni aperte:

Reparto Retail

Tecnico Di Laboratorio Ciclismo – Brandizzo (TO)

Reparto Logistica

Warehouse Department Manager – Brandizzo (TO)

Tecnico Di Laboratorio Ciclismo – Brandizzo (TO)

Bennet

La catena di centri commerciali, seleziona personale nei suoi punti vendita di Torino e provincia.

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi e riguardano i punti vendita di Carmagnola, Caselle Torinese, Castellamonte, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Nichelino, Pavone Canavese, Settimo Torinese.

Profili ricercati: addetti e addette ipermercato, addetti e addette pulizie, allievi e allieve Direttori di Punto Vendita, apprendisti e apprendiste addetti vendita, cassieri e cassiere, farmacisti e farmaciste.

Per info: www.bennet.com

Commenti