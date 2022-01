Troppe anomalie legate agli allontanamenti coatti dei bambini dalle proprie famiglie. Per questa ragione mercoledì 19 gennaio è stata organizzata una manifestazione davanti al Tribunale dei minorenni di Torino da parte di genitori che si sono visti strappare i propri figli, secondo loro, in maniera forzata. Alla manifestazione saranno presenti, madri, padri, famiglie che lanciano un appello: “Unitevi a noi”. Nelle scorse settimane sul nostro giornale è apparso l’appello di madre di Settimo che chiedeva di far ritornare a casa suo figlio rinchiuso in comunità ormai da due anni.

“Circa 70mila bambini affidati ai servizi [...]