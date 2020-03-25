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ALTO CANAVESE. Spesa a domicilio: l’elenco dei negozi che effettuano consegne

Maria Di Poppa 7 ore fa Dai Comuni, Edizione Ivrea Commenta la notizia 518 Visite

Alimentari, supermercati e farmacie disponibili a consegnare la spesa a domicilio nei Comuni del Canavese

FAVRIA

ETHEN FRUTTA 3277165406

LATTERIA DA RENZA 3474220762

CARTOLERIA VALLOSIO 3470029914

AZ. AGRICOLA SAN GIOVANNI 338 5310071 – 0124 348480

LAVASECCO FULVIA 3474435929

BIONATURALMENTE 3337451859

CRAI 0124470074

CONAD 3483950749

GASTRONOMIA I BERNARDON 3401824900

PANIFICIO BACOLLA 3483950749

PIZZERIA L’ISOLA 3311524798

BUSANO

ORTOFRUTTA MOLLO 3470390367

PANETTERIA VASSALLO 012448008

LA BOTTEGUCCIA 3397987501

LE PIZZE 3388492464

FELETTO

CRAI 0124422742

FARMACIA ANTONINI 0124490758

FRONT

PANETTERIA BORELLO 011.9251583

PANE E DOLCI 366.4576126

NON SOLO VERDURA 3458776941

FARMACIA DEL CASTELLO 0119251532

BARBANIA

MACELLERIA BOLLONE 340.5765408

LE DELIZIE DEL BORGO 331.7080887

‘D GIOR DL’ALEA 393.3977810

ALIMENTARI TARAMINO DOMENICO 011.9243636

AGRIPANETTERIA L’INGLEISA 346.0505731

FARMACIA

FORNO CANAVESE

SUPERMERCATO CRAI 0124 7272

ORTOLANDIA 346 099 1007

PANE-ALIMENTARI “LA MAGNOLIA” 0124 709721

PANETTERIA BASSO GRAZIELLA 0124 709040

FARMACIA SANTA MARIA 0124 7183

VAUDA CANAVESE

ALIMENTARI “CARLA MASSA” 0119243809

ALIMENTARI “IL CUORE DI PALAZZO GROSSO” 3478015427 Al TIRABUSUN (pane e biscotti) 011 924 3100

THAI POINT (generi alimentari 342.7330754

AGLIE’

FRUTTA E VERDURA LEONETTI 392.6022141

PANETTERIA RICCHI SAPORI 349.3056849

PANETTERIA BASSINO 0124.330292

MACELLERIA PAOLO 0124.370629

AGRIGELATERIA LA FAVORITA 391.7046057

RISTORANTE CANNON D’ORO 348.4373232

FARMACIA DUCALE 0124.330109

EDICOLA TABACCHI TURINELLI 0124.330472

ALIMENTARI GIANNONE 347.3794905

PANETTERIA ALFONSI  0124.374496

PICCOLO FORNO 328.2396363

CRAI 0124.33535

GASTRONOMIA COQUUS 340.3314439

SOLOPIZZA 349.8937277

EDICOLA TABACCHI RIVOMBROSA 328.0997014

CARTOLERIA TARELLA 0124.330137

SAN GIUSTO

SUPERMERCATO SIMPATIA 0124441097

MINIMARKET COSCONEL 3201878247

PANETTERIA MALU’ 3938118800

PASTICCERIA DOLCE LUNA 3498843943

AZIENDA AGRICOLA FOGLIA 3337033801

RISTORANTE LA PIAZZA 0124493611

RISTORANTE EL POSADERO 012435162

SAN GIORGIO

IL GIORNALE DA RA’ 3457000317

FARMACIA GENOVESE 01244325388

CARETTO GENINATTI 012432222

FRUTTA E VERDURA GALETTO 0124325482

GASTRONOMIA COSTA 3403912712

MACELLERIA LEGE 3804955588

PANETTERIA ATZENI 012432246

ALIMENTARI TUBIA 3398764476

LA MANDRAGOLA 0124450806

LITTLE KING 0124577795

GRENI FOOD 3389500495

FERRAMENTA SAN GIORGIO 0124325100

FOTO SACCONIER 3384138901

EDICOLA CUFFIA 0124325550

FARMACIA JAVELLI 012432103

TABACCHERIA FAVRE 0124325580

TABACCHERIA TRUFFO 0124450710

CRAI 0124450708 – 0124325418

NUOVA AGRARIA 0124450500

MACELLERIA MUSSO 012432200

PANETTERIA SMERALDO 0124641589

FERRAMENTA GILLIO 0124325419

CICONIO

ORTO BUN 3396404395

CORIO

ALIMENTARI ALICE 011 9282560

ALIMENTARI  BAIMA BESQUET 3494134086

ALIMENTARI RATATOUILLE 3494134086

MACELLERIA ONEGLIO 0119282161

MASSA MICON  011 9282121

MOLINAR SIMONA 011 9282801

SA.MA. SNC 3496495900

SALUMERIA MOLINAR 011 9282176

VIGNOLA GIULIANA 011 9282160

MERCERIAFARE E DISFARE 3406892136

FIORI IL PETALO 3349244601

ERBORISTERIA ALCHEMILLA 3397444300

PIZZERIA BERTINO 3662904092

PIZZERIA DAL BRASCIN 011928844

BAIRO

ALIMENTARI ZUBANI 340/2991106

ALIMENTARI AUDA 3477302270

OZEGNA

QUI C’E’ 0124428655

PASTICCERIA GIANNI 0124424380

FARMACIA 0124428589

PANETTERIA CESTO DEL GRANO 012425115

 

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Maria Di Poppa
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