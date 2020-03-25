ALTO CANAVESE. Spesa a domicilio: l’elenco dei negozi che effettuano consegne

Alimentari, supermercati e farmacie disponibili a consegnare la spesa a domicilio nei Comuni del Canavese
FAVRIA
ETHEN FRUTTA 3277165406
LATTERIA DA RENZA 3474220762
CARTOLERIA VALLOSIO 3470029914
AZ. AGRICOLA SAN GIOVANNI 338 5310071 – 0124 348480
LAVASECCO FULVIA 3474435929
BIONATURALMENTE 3337451859
CRAI 0124470074
CONAD 3483950749
GASTRONOMIA I BERNARDON 3401824900
PANIFICIO BACOLLA 3483950749
PIZZERIA L’ISOLA 3311524798
BUSANO
ORTOFRUTTA MOLLO 3470390367
PANETTERIA VASSALLO 012448008
LA BOTTEGUCCIA 3397987501
LE PIZZE 3388492464
FELETTO
CRAI 0124422742
FARMACIA ANTONINI 0124490758
FRONT
PANETTERIA BORELLO 011.9251583
PANE E DOLCI 366.4576126
NON SOLO VERDURA 3458776941
FARMACIA DEL CASTELLO 0119251532
BARBANIA
MACELLERIA BOLLONE 340.5765408
LE DELIZIE DEL BORGO 331.7080887
‘D GIOR DL’ALEA 393.3977810
ALIMENTARI TARAMINO DOMENICO 011.9243636
AGRIPANETTERIA L’INGLEISA 346.0505731
FARMACIA
FORNO CANAVESE
SUPERMERCATO CRAI 0124 7272
ORTOLANDIA 346 099 1007
PANE-ALIMENTARI “LA MAGNOLIA” 0124 709721
PANETTERIA BASSO GRAZIELLA 0124 709040
FARMACIA SANTA MARIA 0124 7183
VAUDA CANAVESE
ALIMENTARI “CARLA MASSA” 0119243809
ALIMENTARI “IL CUORE DI PALAZZO GROSSO” 3478015427 Al TIRABUSUN (pane e biscotti) 011 924 3100
THAI POINT (generi alimentari 342.7330754
AGLIE’
FRUTTA E VERDURA LEONETTI 392.6022141
PANETTERIA RICCHI SAPORI 349.3056849
PANETTERIA BASSINO 0124.330292
MACELLERIA PAOLO 0124.370629
AGRIGELATERIA LA FAVORITA 391.7046057
RISTORANTE CANNON D’ORO 348.4373232
FARMACIA DUCALE 0124.330109
EDICOLA TABACCHI TURINELLI 0124.330472
ALIMENTARI GIANNONE 347.3794905
PANETTERIA ALFONSI 0124.374496
PICCOLO FORNO 328.2396363
CRAI 0124.33535
GASTRONOMIA COQUUS 340.3314439
SOLOPIZZA 349.8937277
EDICOLA TABACCHI RIVOMBROSA 328.0997014
CARTOLERIA TARELLA 0124.330137
SAN GIUSTO
SUPERMERCATO SIMPATIA 0124441097
MINIMARKET COSCONEL 3201878247
PANETTERIA MALU’ 3938118800
PASTICCERIA DOLCE LUNA 3498843943
AZIENDA AGRICOLA FOGLIA 3337033801
RISTORANTE LA PIAZZA 0124493611
RISTORANTE EL POSADERO 012435162
SAN GIORGIO
IL GIORNALE DA RA’ 3457000317
FARMACIA GENOVESE 01244325388
CARETTO GENINATTI 012432222
FRUTTA E VERDURA GALETTO 0124325482
GASTRONOMIA COSTA 3403912712
MACELLERIA LEGE 3804955588
PANETTERIA ATZENI 012432246
ALIMENTARI TUBIA 3398764476
LA MANDRAGOLA 0124450806
LITTLE KING 0124577795
GRENI FOOD 3389500495
FERRAMENTA SAN GIORGIO 0124325100
FOTO SACCONIER 3384138901
EDICOLA CUFFIA 0124325550
FARMACIA JAVELLI 012432103
TABACCHERIA FAVRE 0124325580
TABACCHERIA TRUFFO 0124450710
CRAI 0124450708 – 0124325418
NUOVA AGRARIA 0124450500
MACELLERIA MUSSO 012432200
PANETTERIA SMERALDO 0124641589
FERRAMENTA GILLIO 0124325419
CICONIO
ORTO BUN 3396404395
CORIO
ALIMENTARI ALICE 011 9282560
ALIMENTARI BAIMA BESQUET 3494134086
ALIMENTARI RATATOUILLE 3494134086
MACELLERIA ONEGLIO 0119282161
MASSA MICON 011 9282121
MOLINAR SIMONA 011 9282801
SA.MA. SNC 3496495900
SALUMERIA MOLINAR 011 9282176
VIGNOLA GIULIANA 011 9282160
MERCERIAFARE E DISFARE 3406892136
FIORI IL PETALO 3349244601
ERBORISTERIA ALCHEMILLA 3397444300
PIZZERIA BERTINO 3662904092
PIZZERIA DAL BRASCIN 011928844
BAIRO
ALIMENTARI ZUBANI 340/2991106
ALIMENTARI AUDA 3477302270
OZEGNA
QUI C’E’ 0124428655
PASTICCERIA GIANNI 0124424380
FARMACIA 0124428589
PANETTERIA CESTO DEL GRANO 012425115