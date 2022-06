ALTO CANAVESE. Anche l’Unione Montana Val Gallenca e il Pd altocanavesano chiedono a gran voce la riapertura del pronto soccorso di Cuorgnè. E’ della scorsa settimana lo scontro tra i consiglieri regionali Alberto Avetta (Partito Democratico) e Andrea Cane (Lega) sulla riapertura del Ps cuorgnatese.

Lo scontro veniva di qualche giorno l’annuncio di una petizione per chiedere la riapertura promossa da Davide Pieruccini, consigliere della minoranza del parlamentino cuorgnatese. Al coro di voci che si levano per far riaprire il fondamentale presidio sanitario si aggiunge quella dell’Unione Montana Val Gallenca, che rilancia il messaggio.

“L’Unione Montana [...]