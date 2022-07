ALTO CANAVESE. Il parroco che svolgeva le funzioni religiose a San Colombano Belmonte, Canischio e Prascorsano non ricopre più questo incarico dal 31 maggio, e al momento non c’è un sostituto. “Prima ricopriva l’incarico in maniera ottima, ma da dopo il 31 maggio non abbiamo più avuto comunicazioni ufficiali su chi lo sostituirà” spiega Diego Galletto, sindaco di San Colombano Belmonte.

Al momento, a svolgere le funzioni del parroco c’è un diacono, don Ilario, ma la perdita del parroco, che si occupava delle tre parrocchie, rischia di diventare un problema [...]