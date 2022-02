ALTO CANAVESE. Quanti guai col nuovo bando del Consorzio Canavesano Ambiente! Prima la protesta dei nove sindaci dissidenti, e ora le fake news sull’assegnazione. Maurizio Perinetti, Presidente del Consorzio, non ce l’ha più fatta e ha deciso di dare una risposta con tutti i crismi.

Spiega che “qualcuno era venuto a sapere che la gara d’appalto era stata vinta, altri mi telefonavano ipotizzando i motivi più disparati per cui il bando non andava avanti… tutte notizie false”. Un assedio continuo, dunque, al numero di telefono di Perinetti per colpa di una fake news.

Questa la risposta [...]