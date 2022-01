ALTO CANAVESE. Alla fine i nove sindaci hanno perso. Il ricorso per la revoca del bando che deve assegnare l’incarico per la raccolta e lo smaltimento rifiuti nel sub-bacino 17 non è passato.

Giambattistino Chiono, laconico, commenta così la decisione: “Purtroppo il CDA del Consorzio Canavesano Ambiente ha scritto alla SCR (Società Committenza Regionale) che non ravvisano nel nostro ricorso ragioni sufficenti per sospendere il bando”.

Il bando scadeva ieri, 18 gennaio. Tutto fa pensare che il ricorso sia terminato con un nulla di fatto, anche se, durante la conferenza stampa della scorsa settimana, i nove [...]