Dopo tanti mesi di stop finalmente tornano le Valliadi, le Olimpiadi delle Alte Valli di Lanzo. Il comitato organizzatore ha deciso di ritornare in pista con dei piccoli eventi all’insegna dello sport e del divertimento in sicurezza. Il ritorno sarà con una versione particolare, ovvero proponendo dimostrazioni di alcuni dei nuovi sport previsti per la prossima edizione. L’obiettivo è passare delle ore divertendosi insieme e ritrovando quella gioia a cui per tanto tempo si è dovuto rinunciare, in un clima sereno e attento alla sicurezza di tutti i partecipanti. In linea con le “Montagne Covid Free” gli eventi saranno aperti solo nei confronti dei possessori del Green Pass e tale regola vale sia per i giocatori che per gli spettatori. Il primo evento previsto si terrà a Lemie il 28 agosto con basket 3×3 e ultimate frisbee.

Trattandosi di un evento dimostrativo, non sono previste classifiche e premiazioni e le squadre saranno organizzate per valli, come alle Valliadi Junior. Per la Media Valle Mezzenile, Pessinetto e Traves; per la Val d’Ala Ala di Stura, Balme e Ceres; per la Val Grande Cantoira, Chialamberto e Groscavallo; per la Val di Viù Lemie, Usseglio e Viù.

Per partecipare agli eventi, sia come giocatori che come spettatori, è obbligatorio prenotarsi tramite appositi moduli digitali che verranno condivisi sul sito internet delle Valliadi e sui social nei prossimi giorni. Ogni valle, in base al numero delle adesioni, potrà avere anche più squadre e la composizione verrà gestita dal comitato organizzatore. Vista la necessità di limitare il numero di persone, al fine di garantire il giusto spazio e le corrette misure di distanziamento, che alcuni iscritti potrebbero essere esclusi se si dovesse superare il limite. Verrà data priorità a coloro che si sono iscritti per primi.

Per partecipare alle dimostrazioni è preferibile avere un legame con uno dei comuni appartenenti alla valle per cui si intende giocare. Sono ammessi partecipanti nati fino al 31 dicembre 2006, i minorenni devono obbligatoriamente essere accompagnati da un soggetto maggiorenne iscritto come atleta o spettatore. Sarà necessario portare con sé Green Pass e documento d’identità e, nell’area dell’evento, sarà obbligatorio indossare la mascherina. Per aiutare gli organizzatori a sostenere una parte delle spese dell’organizzazione verrà chiesto un piccolo contributo a ciascun iscritto, del valore minimo di 3 euro per ogni giornata

«Si tratta di una piccola ripartenza ma che rappresenta molto per noi e crediamo, con un pizzico d’orgoglio, che possa esserlo anche per voi – spiegano dal comitato -. Non è altro che un piccolo passo verso un ritorno a quella normalità che tanto ci manca e che non vediamo l’ora di vivere nuovamente e con più energia di prima».

L’evento successivo si terrà il 4 settembre a Balme con dodgeball e ultimate frisbee.

Le iscrizioni chiuderanno il 21 agosto per Lemie e il 28 agosto per Balme.

