Il Gruppo Alpini di Bollengo ha festeggiato i 40 anni della sua ricostituzione. Nella serata di sabato scorso in piazza Statuto, la Filarmonica di diretta dal M° Marcello Dabanda, ha eseguito un “Concerto Alpino”, a cui ha fatto seguito un rinfresco.

Domenica, in mattinata, l’ammassamento in piazza Statuto, poi la sfilata per le vie del paese, l’alzabandiera al Monumento degli Alpini, la deposizione di corone di alloro, le orazioni ufficiali e la celebrazione della S. Messa da parte del Parroco Don Geofrey. E’ seguito il pranzo presso il salone Pluriuso.