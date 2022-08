Fin dal mattino il cielo era coperto e minacciava pioggia; ora che la giornata di lavoro alla Olivetti era finita, il temporale si era scatenato: pioveva a scrosci, come fare? In portineria c’era un servizio di prestito ombrelli, ne approfitto, attraverso la strada e mi reco ai servizi sociali: dovevo iscrivere mio figlio più grande per la colonia; dovevo poi andare a prendere mio figlio più piccolo di tre anni all’asilo nido.

Nel parcheggio c’era la mia cinquecento che avevo acquistato con il programma aziendale di agevolazione alla motorizzazione, e quindi svelto a casa nel [...]