Volontari e professionisti insieme per rinnovare i locali interni della sede di via Palestro. In particolare, è stata ristrutturata la sala da pranzo, per dotarla di tutte le comodità e le sicurezze previste dalle ultime normative.

Domenica 12 settembre, gli Alpini apriranno le porte ai visitatori per mostrare il nuovo volto della sede: l’obiettivo è quello di renderla più sicura e piacevole per accogliere le nuove generazioni di soci alpini, per portare avanti la storia del gruppo di Settimo che quest’anno, finalmente, dovrebbe riuscire a festeggiare i suoi 90 anni con due anni di ritardo a causa della pandemia e dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Nella mattina di domenica 12 settembre, con inizio intorno alle 10, sarà presentato anche il Crest, l’emblema del gruppo di Settimo, e saranno consegnati gli attestati ai volontari impegnati durante l’emergenza Covid. Inoltre, saranno svelati i benefattori che hanno permesso con le loro donazioni di completare la ristrutturazione della sede.

