ALPETTE – LOCANA. Servizio Civile Universale nelle Alte Valli Canavesane: aperto il bando

Doppia nuova opportunità per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti nelle Alti Valli Canavesane. Parliamo del bando 2021 concernente il Servizio Civile Universale che ogni anno rende possibile ad alcune decine di migliaia di giovani su tutto il territorio nazionale, di partecipare alla [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti