ALPETTE. Torna la ormai tradizionale “giornata al Musrai” organizzata dalla libreria Mondadori di Ivrea. In mezzo al verde, in uno scenario mozzafiato, fra parole, cibo, libri e teatro

Alle 11 incontro con Marzia Verona che presenta “Intelligente come un asino, intraprendente come una pecora…” storie di animali, allevatori e montagna. In dialogo con Sonia Giacoma Ghello (Moderatrice), Fabrizio Bertoldo (Agricoltore), Alessio Rota (giovanissimo “Margaro”) e Carlo Gubetti (Segretario Cipra Italia – Apicoltore)

Alle 13 il pranzo (polenta, spezzatino, dessert, acqua, vino, caffè)

a 18 euro (prenotazione richiesta al 347 77 23 347).

• Alle 15 Davide Gamba dialoga con Davide Longo che presenta “La Saga di Bramard e Arcadipane”.

• Alle 17 “Malala”, spettacolo teatrale con Raffaella Tomellini. Con il patrocinio di Amnesty International Italia ed un intervento finale di Christine Anderson

COME ARRIVARE AI MUSRAI

Raggiungere il comune di Cuorgné, dal quale, attraverso strada ben segnalata, in circa 25 minuti si arriva ad Alpette. Da Alpette, poco prima di arrivare nel centro del paese, sulla sinistra prendere per Località Trione. Dopo circa 3 Km sarete arrivati: sulla vostra destra vedrete la sbarra per l’Alpeggio Musrai, parcheggiate, e da lì in 5 minuti di strada pianeggiante arriverete all’alpeggio. Per persone anziane o disabili l’AIB di Alpette garantirà il trasbordo in macchina fino al luogo degli incontri. Qualora non trovaste da parcheggiare sulla strada, sappiate che tre tornanti più sopra (10 minuti a piedi dalla sbarra), a Trione, c’è un ampio. parcheggio

