ALPETTE. Cadavere di un pensionato trovato in una roggia in Valle Orco

Cadavere di un pensionato trovato in una roggia in Valle Orco. I tecnici del Soccorso Alpino, oggi pomeriggio, hanno recuperato il corpo di un uomo nella roggia di Alpette, in valle Orco, nei pressi della frazione Nero. Si tratta di un pensionato di 71 anni. I carabinieri della compagnia di Ivrea, che indagano sull’accaduto, non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un tragico incidente: è infatti possibile che l’uomo sia stato colto da un malore mentre stava passeggiando nei pressi della roggia e solo successivamente sia caduto in acqua. La salma è stata trasportata all’ospedale di Cuorgnè a disposizione della procura di Ivrea.

