Ammontano a più di 3,5 milioni di euro i contributi messi a disposizione dei Comuni torinesi colpiti dalle alluvioni nel 2019 per 47 interventi di ripristino di strade, ponti, edifici, infrastrutture e altre opere pubbliche danneggiate. Le somme fanno parte di un totale di 15.771.784 euro di contributi per 196 interventi in tutto il Piemonte.

«L’impegno della Regione Piemonte per i Comuni danneggiati dalle alluvioni del 2019 prosegue anche in questo nuovo anno – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi -. Consapevoli della difficoltà del momento e delle necessità dei Comuni, soprattutto quelli più piccoli, stiamo utilizzando tutti gli strumenti disponibili per far sì che i contributi ci siano e siano erogati al più presto. I territori hanno bisogno di mettere in sicurezza le opere senza indugiare oltre in modo da evitare che si deteriorino ulteriormente ed è nostra ferma volontà continuare a sollecitare Roma nel progressivo sblocco delle somme».

I beneficiari dei contribuiti sono direttamente i Sindaci dei comuni colpiti e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino, che nei prossimi giorni riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.

Gli interventi previsti nel Torinese riguardano i Comuni di Agliè, Ala di Stura, Almese, Angrogna, Balangero, Bibiana, Borgiallo, Borgofranco d’Ivrea, Borgone Susa, Bricherasio, Brosso, Burolo, Canischio, Castelnuovo, Nigra, Castiglione Torinese, Ceres, Chivasso, Coassolo Torinese, Coazze, Corio, Issiglio, Loranzè, Mercenasco, Mezzenile, Montanaro, Perosa Canavese, Pianezza, Pinasca, Prarostino, Prascorsano, Quassolo, Rocca Canavese, San Giorgio Canavese, San Mauro Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Trana, Traversella, Val Di Chy, Valchiusa, Valperga, Villar Perosa, Virle Piemonte, Viù, oltre alla Città Metropolitana di Torino.

Di seguito l’elenco degli interventi

AGLIE’ Sistemazione muro in pietra di controripa su Via Crosa nei pressi di Piazza Umberto I ALA DI STURA consolidamento urgente sponda in dx e versante in frana del rio d’Attia a monte abitato ALMESE Risagomatura e rimodellamento versante e realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti, in Località Casa dei Bimbi. ANGROGNA Sistemazione movimento franoso di sottoscarpa lungo la strada per località Pons Superiori BALANGERO Rifacimento tratto di muro di controripa su viabilità comunale pedonale di accesso alla Chiesa parrocchiale BIBIANA Realizzazione di difesa spondale in sinistra del torrente Grana a protezione dell’opera di presa acquedottistica BORGIALLO Consolidamento urgente strade comunali tra le quali principalmente via Belvedere, via Case Giovando, via Luisengo Cossi BORGOFRANCO D’IVREA Completamento urgente, sistemazione rio San Germano e svuotamento briglia a protezione abitato BORGONE SUSA Messa in sicurezza viabilità comunale a seguito caduta massi su sc per frazione Costa BRICHERASIO Sistemazioni smottamenti di sottoscarpa e di controripa lungo le strade comunali Santa Caterina, Molarosso, Rivà e Canavero BROSSO Consolidamento urgente strada comunale delle Alpi Inferiori a servizio di aree abitate BUROLO Consolidamento urgente strada comunale per Chiaverano a servizio di edifici residenziali CANISCHIO Risagomatura alveo e formazione protezione sponda destra idrografica tributario sinistro del Torrente Gallenca (presso località Braida) CASTELNUOVO NIGRA Sistemazione frana lungo via Castellamonte CASTIGLIONE TORINESE Consolidamento scarpata strada Castiglione Alto all’incrocio strada Rubattera CERES Miglioramento sistema di regimazione acque meteoriche e consolidamento ripe in frana lungo il tracciato della strada comunale Almesio – Grange di Almesio CHIVASSO Evento novembre 2019 e piogge maggio-giugno 2020- Elevati fenomeni di erosione in sponda sx T.Orco- Interventi urgenti di movimentazione materiale litoide per ripristino alveo originario a protezione frazione Prato Regio CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO S.P. n. 99 di S. Raffaele Cimena al km 1+500 in comune di Castagneto Po. Lavori di consolidamento a valle COASSOLO TORINESE Miglioramento sistema di regimazione acque meteoriche su strada comunale (Via Molaro) e consolidamento scarpa di valle presso impluvio COAZZE Regimazione acque meteoriche strade comunali in Borgata Meisonetta, Brando, Molino, Ruffinera, Tiglietto e Mamel CORIO Rifacimento attraversamento del rio sulla viabilità comunale strada Case Garigliet verso Case Carot ISSIGLIO Sistemazione versante in frana di Strada Pontetto Sardus, interventi di messa in sicurezza definitivi. LORANZE’ Lavori di consolidamento strada comunale Via Parella, Località Remonda. MERCENASCO Lavori urgenti di consolidamento di muro in progressiva deformazione in via San Giovanni XXIII angolo via Roma MEZZENILE Interventi di consolidamento strada comunale per frazione Credlavi, compresa regimazione acque meteoriche sul piano viario e pendice di monte MONTANARO Completamento opere di difesa spondale del rio Vallonga a monte della strada provinciale per Foglizzo zona 3° lotto. PEROSA CANAVESE Ripristino urgente coperture di edifici comunali (aggravamento, già segnalato in evento estate 2019) PIANEZZA Sistemazione versante in frana via M d’Azeglio, interventi di messa in sicurezza definitivi PINASCA Sistemazione impluvio in località Serregiordana con contestuale rifacimento di n. 2 attraversamenti su strada comunale PRAROSTINO Sistemazione e consolidamento piattaforma s.c. Franchere-Colletto PRASCORSANO Sistemazione frana lungo s.c. località Cerutti QUASSOLO Consolidamento parete rocciosa in frana in località Cantone ROCCA CANAVESE Realizzazione di muro di controripa con riprofilatura del versante a monte della strada comunale di accesso alla borgata Causaie e relativa regimazione delle acque di versante. SAN GIORGIO CANAVESE Consolidamento, a seguito frana, della sponda sinistra orografica canale di Caluso a monte galleria (protezione abitati da allagamenti) SAN MAURO TORINESE consolidamento di sottoscarpa strada comunale Montenero e potenziamento regimazione acque meteoriche SETTIMO VITTONE sistemazione urgente Torrente Revalesio presso S.P. 72 a protezione abitato frazione Canei SPARONE Sistemazione frana per caduta massi Via Olivetti TRANA Consolidamento urgente versante soprastante Strada del Mulino, in sinistra idrografica torrente Sangone TRAVERSELLA Interventi di sistemazione e mitigazione del rischio del movimento franoso in Località Combadara interessante anche la viabilità provinciale. VAL DI CHY Sistemazione a seguito movimento franoso, della Strada Comunale Vistrorio-Pecco e del versante sottostante. VALCHIUSA Sistemazione mediante interventi di consolidamento/ricostruzione tratto muro sostegno strada comunale in fregio al Rio Frascal. VALPERGA Sistemazione di frana versante controripa Strada Comunale di Via Dante VILLAR PEROSA Sistemazione smottamento di sottoscarpa lungo la strada comunale per Borgata Caserme nella zona circostante il cimitero VIRLE PIEMONTE Ripristino area campo sportivo per operatività notturna elisoccorso 118 VIU’ Ripristino sistema di regimazione acque meteoriche lungo strada comunale Venera-Rocchettiera-Brendo-Balma

