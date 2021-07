Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’allerta è una esclamazione per tenere alta l’attenzione con un atteggiamento attento, vigile verso un pericolo imminente. La parola deriva dalla frase all’erta. Ma quale erta? L’erta è la ripida salita, quinti una altura o albero da cui in luogo elevato si può controllare il territorio intorno. Allora all’erta è una raccomandazione a stare di vedetta, in alto, senza concedersi di trattenersi nelle comodità dabbasso, ma conservandosi pronti a percepire il pericolo nel primo momento; è questo il senso in cui si sta all’erta, stare in alto e vigilare. Pensate che questa espressione pare che esista in italiano da circa cinque secoli e ogni volta questa esclamazione ci ricorda di rimanere vigili e attenti.

