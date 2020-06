Alleniamoci ogni giorno ad essere più umani.

La protezione della mascherina rende indistinto il profilo del viso, ma in compenso rende più intenso il linguaggio degli occhi. Ho letto su di un giornale quando detto da dei dottori su una persona dimessa e guarita dal coronavirus che quando ci incontrerà di nuovo non ricorderà distintamente i nostri volti, ma riconoscerà infallibilmente i vostri occhi che mi hanno salvata. Ecco allora che l’esperienza di una nuova profondità dello sguardo che tocca nella profondità il nostro animo. Le persone che soffrono o che sono smarrite in questi giorni li riconosco dagli occhi. Nelle persone che incontro con le mascherine dai loro occhi emerge e ci comunica la loro angoscia e solitudine. Con gli occhi sotto le mascherine molte volte sono di di sguardi indifferenti e superficiali e torvi pieni di paura e di diffidenza. Ecco che il virus che ci insidia cerca di approfittarne: ci mette paura dell’altro, insegna a evitare lo sguardo. In una società del tutto e subito, dell’apparire, parolaia ed esibizionistica come la nostra, dove tutti guardano tutta l’oscenità possibile, e nessuno guarda più l’anima negli occhi e, la solitudine ci affonda invisibilmente. Impariamo ad avvolgere di sguardi buoni coloro che sono avviliti dagli ostacoli assurdi che impediscono di ricevere aiuto con tale intensità che solo se siamo testimoni sensibili ai nostri simili. Impariamo ad apprezzare tutto il lavoro umano nascosto dalle ottuse forme della merce e del profitto. Oggi anche con il coronavirus abbiamo cibo, medicine, oggetti utili, perché altri esseri umani, spesso in condizioni difficilissime, si adattano a produrre per noi. Impariamo a guardare la nostra stessa condizione umana, fragile e sensibile, con uno sguardo che le vuole bene e sa commuoversi per essa, chiunque ne patisca le ferite. Impariamo a nutrire, ogni giorno, sguardi buoni e diventeremo, ogni giorno, migliori. E anche più belli. Diventeremo fieri di essere umani, e non isterici e incattiviti di non essere sovrumani. Quando saremo liberi dalla costrizione attuale della clausura, sapremo finalmente che fare della libertà: lo stavamo disimparando, ammettiamolo. Questa è la prima mossa, da fare per ritrovare insieme una comune umanità felicemente ritrovata. Ed allora alleniamoci fin d’ora a guardarci tutti, di nuovo, con occhi che comunicano umanità vulnerabile e prossimità disponibile, al di sopra delle mascherine: anche se non ci siamo mai conosciuti, anche se ci sfioriamo a debita distanza. Era tanto che non lo facevamo.

Favria, 11.06.2020 Giorgio Cortese

Al mattino quando mi alzo cerco sempre gli ingredienti giusti per la giornata: passione, tenacia, briciole di buonsenso e gocce di umiltà. Con questi ingredienti do sapore alla mia vita e di chi incontro.

