Didattica a distanza (dad) al cento per cento nelle scuole superiori, per tutte le classi e mezzi pubblici al 50 per cento del carico su tutto il territorio piemontese. Questi i due principali provvedimenti contenuti nell’ordinanza regionale anti-covid che il governatore Alberto Cirio ha deciso di firmare e firmerà nelle prossime ore.

Questa mattina si è tenuto un confronto finale con l’Ufficio scolastico regionale. Il provvedimento entrerà in vigore già da lunedì.

