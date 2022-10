Meno “eclatanti manifestazioni di violenza”, più interessi negli affari a “basso rischio giudiziario”. Il presupposto resta il controllo del territorio, certo. Ma soprattutto con la corruzione, il riciclaggio, l’avvicinamento di imprenditori in difficoltà per acquisirne gli asset, “l’inquinamento dell’economia sana”. L’ultima Relazione semestrale della Dia restituisce ancora una volta l’immagine di mafie tradizionali “silenti” e che non si limitano più al “saccheggio parassitario” della rete produttiva “ma si fanno impresa”. Una ulteriore conferma della “strategicità dell’aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale”.

In sei mesi sono stati [...]