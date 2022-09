Imparare a suonare il corno da caccia in una cornice unica in cui far rivivere la tradizione delle residenze reali, quella della Reggia di Venaria. L’iniziativa è realizzato sulla base di un atto d’intesa tra Accademia di Sant’Uberto, Regione, Fondazione Ordine Mauriziano, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Consorzio delle residenze reali Sabaude, Città di Nichelino e Città di Venaria Reale e liceo classico musicale Cavour di Torino, in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e propone due diversi percorsi. Il primo corso, ‘L’arte musicali dei suonatori di corno da caccia.

La trompe de chasse d’Orléans (XIX – XXI)’ è aperto a tutti e non sono richieste particolari conoscenze musicali, mentre il secondo, ‘Il corno da caccia nella musica d’arte (XVII-XVIII)’, si rivolge a giovani cornisti che vogliono avvicinarsi al mondo della musica antica e ai cornisti amatori e prevede un saggio finale. Gli incontri si svolgeranno sotto forma di lezioni concerto e prevedono lezioni frontali e di gruppo. Docente d’eccezione del secondo corso sarà Ermes Pecchinini che si è dedicato allo studio del corno naturale dai primi anni ’90 e che collabora con le principali orchestre italiane ed europee attive nell’ambito della musica antica.

Commenti