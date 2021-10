Come ogni anno, giovedì scorso le Spille d’oro si sono date appuntamento alla tomba di Camillo Olivetti (Ivrea, 13 agosto 1868 – Biella, 4 dicembre 1943) al cimitero ebraico di Biella, dove agli uomini è consentito entrare solo con il Kippah (cappello).

Oltre ad un bouquet di fiori posato dal nuovo presidente Laura Salvetti, gli ex olivettiani (ex dipendenti dell’azienda con almeno 25 anni di servizio) han portato con loro, come vuole la tradizione israelitica, una pietra ciascuno presa dal Convento di San Bernardino.

Il segretario Luigi Fundarò ha letto il commovente testo di Libero Bigiaretti, subito [...]